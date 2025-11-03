Пермяки отправили пять тонн гуманитарного груза для жителей ЛНР и ДНР

Груз доставят жителям ДНР и ЛНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермяки собрали более пяти тонн гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой народных республик. Гуманитарный груз отправлен благотворительным фондом «Единый центр поддержки». Об этом сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края.

«Благодаря ежедневному труду волонтеров, неравнодушных пермяков и организаций собраны и отправлены посылки. В них — тактическое снаряжение и одежда, генераторы и автономные печи, медикаменты и матрасы, продукты питания, теплые вещи и личные посылки», — сообщает telegram-канал ведомства.