Путин заявил, что ВС РФ продвигаются абсолютно на всех направлениях

Российская армия продвигается на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Он отметил, что все операции проводятся под контролем и с уверенностью, что свидетельствует о высоком уровне подготовки вооруженных сил.
«Продвижение идет, да, на всех направлениях. Все подвижки происходят в сторону российской армии. Группировка войск „Центр“ действует достаточно уверено. Южная, Восточная, ребята хорошо воюют. Это опыт», — заявил президент в интервью ведущей программы «60 минут» Ольге Скабеевой. Российский лидер отметил, что успехи ВС РФ увеличивают возможности российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Ранее сообщалось, что ВС РФ близки к мощнейшему прорыву под Покровском. Боевые действия разворачиваются в Селидово, стратегически важном городе в Донецкой Народной Республике. Какие последствия может иметь падение населенного пункта для ВСУ — в материале URA.RU.
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