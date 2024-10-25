Путин заявил, что ВС РФ продвигаются абсолютно на всех направлениях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские военные успешно продвигаются абсолютно на всех участках фронта, заявил Путин
Российские военные успешно продвигаются абсолютно на всех участках фронта, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия продвигается на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Он отметил, что все операции проводятся под контролем и с уверенностью, что свидетельствует о высоком уровне подготовки вооруженных сил.

«Продвижение идет, да, на всех направлениях. Все подвижки происходят в сторону российской армии. Группировка войск „Центр“ действует достаточно уверено. Южная, Восточная, ребята хорошо воюют. Это опыт», — заявил президент в интервью ведущей программы «60 минут» Ольге Скабеевой. Российский лидер отметил, что успехи ВС РФ увеличивают возможности российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Ранее сообщалось, что ВС РФ близки к мощнейшему прорыву под Покровском. Боевые действия разворачиваются в Селидово, стратегически важном городе в Донецкой Народной Республике. Какие последствия может иметь падение населенного пункта для ВСУ — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская армия продвигается на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Он отметил, что все операции проводятся под контролем и с уверенностью, что свидетельствует о высоком уровне подготовки вооруженных сил. «Продвижение идет, да, на всех направлениях. Все подвижки происходят в сторону российской армии. Группировка войск „Центр“ действует достаточно уверено. Южная, Восточная, ребята хорошо воюют. Это опыт», — заявил президент в интервью ведущей программы «60 минут» Ольге Скабеевой. Российский лидер отметил, что успехи ВС РФ увеличивают возможности российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Ранее сообщалось, что ВС РФ близки к мощнейшему прорыву под Покровском. Боевые действия разворачиваются в Селидово, стратегически важном городе в Донецкой Народной Республике. Какие последствия может иметь падение населенного пункта для ВСУ — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...