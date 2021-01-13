В Кургане сменился руководитель «Сбербанка»

Курганский «Сбербанк» возглавил сотрудник из Твери Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганском отделении Сбербанка назначен новый руководитель. Им стал Станислав Зольников ранее работавший заместителем управляющего Тверским отделением. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганского отделения «Сбербанка».

«Станислав Зольников назначен управляющим с 13 января. К команде „Сбербанка“ он присоединился в 2005 году. Был старшим экономистом управления кредитования. Более шести лет возглавлял корпоративный блок Тверского отделения „Сбербанка“», — сообщили в пресс-службе.

Сеть Курганского отделения насчитывает более 190 офисов. Зарплаты и пенсии на карты «Сбербанка» получают почти полмиллиона жителей региона. Прежний руководитель Евгений Светлов в августе был переведен в Тюмень. Там он был назначен управляющим Западно-Сибирским отделением «Сбербанка».