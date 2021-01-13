13 января 2021

В Кургане сменился руководитель «Сбербанка»

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Мост ул Бурова Петрова (дорожное покрытие) Курган, сбербанк россии
Курганский «Сбербанк» возглавил сотрудник из Твери Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганском отделении Сбербанка назначен новый руководитель. Им стал Станислав Зольников ранее работавший заместителем управляющего Тверским отделением. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганского отделения «Сбербанка».

«Станислав Зольников назначен управляющим с 13 января. К команде „Сбербанка“ он присоединился в 2005 году. Был старшим экономистом управления кредитования. Более шести лет возглавлял корпоративный блок Тверского отделения „Сбербанка“», — сообщили в пресс-службе.

Сеть Курганского отделения насчитывает более 190 офисов. Зарплаты и пенсии на карты «Сбербанка» получают почти полмиллиона жителей региона. Прежний руководитель Евгений Светлов в августе был переведен в Тюмень. Там он был назначен управляющим Западно-Сибирским отделением «Сбербанка».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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