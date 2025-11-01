«Первый пошел»: Хинштейн оценил приговор за «зубы дракона»

Главу стройфирмы осудили на четыре года за хищение 150 миллионов на «зубах дракона» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Курский областной суд приговорил главу строительной компании «СИЭМИ» Виталия Синьговского к четырем годам лишения свободы. Он обвинен в присвоении более 150 миллионов рублей, выделенных на возведение фортификационных сооружений. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«Сегодня суд приговорил главу стройфирмы „СИЭМИ“ к 4 годам лишения свободы за махинации на фортификациях. <...> Первый пошел. Остальных не заставят ждать», — сообщил Хинштейн, подчеркнув, что это первый приговор по делам о хищениях средств при строительстве оборонительных укреплений в приграничных регионах. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Как сообщил Хинштейн, суд установил вину Виталия Синьговского в хищении путем присвоения и растраты денежных средств в размере свыше 150 миллионов рублей, предназначенных для строительства фортификационных объектов, совершенном с использованием своих служебных полномочий. При вынесении приговора судом было принято во внимание, что обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с органами следствия и способствовал изобличению остальных членов организованной преступной группы. Депутат подчеркнул, что суд также удовлетворил иск «Корпорации развития Курской области» о возмещении нанесенного ущерба в полном объеме.

Фортификационные сооружения, известные как «зубы дракона», активно возводились в Курской и других приграничных областях для защиты от возможных атак. Средства на их строительство выделялись из федерального и регионального бюджетов.