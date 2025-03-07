Заведено дело из-за некачественной защиты границ Курской области

В Курской области начато уголовное расследование из-за некачественных бетонных пирамид, известных как «зубы дракона», установленных в приграничных районах для защиты региона. Заказчиком работ выступала Корпорация развития Курской области (КРКО). Об этом сообщили правоохранительные органы.
«Качество бетонных пирамид, установленных в приграничье Курской области, проверили компетентные органы. Предположительно, по результатам экспертизы, качество пирамид не соответствовало ГОСТ. Заказчиком работ по установке „зубов дракона“ была Корпорация развития Курской области. Заведено уголовное дело», — передает заявление РИА Новости. Информацию подтвердил еще один источник, знакомый с ходом дела.
Корпорация развития Курской области ранее уже привлекла внимание правоохранителей. В феврале 2025 года пресс-служба судов региона сообщила, что КРКО выступает ответчиком по 13 гражданским делам в арбитражном суде. Истцами выступают прокуратура региона и различные организации. До этого Генпрокуратура РФ через суд потребовала взыскать более 3,2 миллиарда рублей с экс-главы КРКО Владимира Лукина, его замов Игоря Грабина и Снежаны Мартьяновой, а также ряда коммерсантов и компаний, включая ООО «КТК Сервис» и ООО «Энергосистема». Эти средства, по данным исков, были присвоены при строительстве оборонительных сооружений.
Сейчас под стражей находятся несколько фигурантов, связанных с КРКО. Лукин и Грабин обвиняются в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) при расходовании средств на фортификации. В конце февраля арестовали подрядчика Игоря Ругаева по обвинению в хищении бюджетных денег в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Врио губернатора Александр Хинштейн ранее инициировал проверку деятельности КРКО, а также потребовал выяснить, почему казенное имущество региона передавалось корпорации, которая затем сдавала его в аренду коммерсантам. Это привело к еще одному уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.