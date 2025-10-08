Захарова заявила, что будет, если Вашингтон передаст Киеву ракеты Tomahawk

Передача американских ракет Tomahawk Украине нанесет непоправимый ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном и сорвет начавшийся диалог. Такое заявление на брифинге сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Соответствующее решение администрации США, повторю, если оно в конечном итоге будет принято, не только чревато закручиванием спирали конфронтации, но и нанесет непоправимый ущерб российско-американским отношениям, которые только-только стали проявлять элементы возобновления двустороннего диалога», — заявила Захарова. Информацию передает РИА Новости.
Дипломат подчеркнула, что применение ракет Tomahawk невозможно без прямого участия американских военных специалистов. Она напомнила, что президент Владимир Путин четко обозначил последствия таких поставок для двусторонних отношений.
Заявление Захаровой прозвучало на фоне сообщений о возможной передаче Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk. В Москве неоднократно предупреждали, что западные поставки оружия Киеву препятствуют мирному урегулированию.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров связывал обсуждение возможных поставок Tomahawk Украине с давлением со стороны европейских стран на Вашингтон, подчеркивая, что решение о передаче ракет еще не принято. В Кремле и МИД неоднократно отмечали, что любые поставки западного вооружения Киеву воспринимаются как препятствие для мирного урегулирования конфликта. Москва продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг обсуждения поставок.
