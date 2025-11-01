В Сочи сработала система ПВО, есть угроза ракетных атак
02 ноября 2025 в 04:44
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В городе Сочи активирована система ПВО. Объявлен режим ракетной угрозы. Все экстренные службы переведены в режим максимальной боевой готовности. Координацию их действий осуществляет городской оперативный штаб. Об этом заявил мэр города Андрей Прошунин.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал