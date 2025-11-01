Логотип РИА URA.RU
В Сочи сработала система ПВО, есть угроза ракетных атак

02 ноября 2025 в 04:44
Фото: © URA.RU

В городе Сочи активирована система ПВО. Объявлен режим ракетной угрозы. Все экстренные службы переведены в режим максимальной боевой готовности. Координацию их действий осуществляет городской оперативный штаб. Об этом заявил мэр города Андрей Прошунин.

