Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Мужчина погиб в акватории реки Малая Черная в Пермском крае

02 ноября 2025 в 05:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Трагедия произошла на водоеме

Трагедия произошла на водоеме

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Мужчина погиб в акватории реки Малая Черная в Большесосновском муниципальном округе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Инцидент произошел 1 ноября 2025 года в акватории реки Малая Черная в селе Петропавловск Большесосновского муниципального округа. Сообщение о происшествии поступило в 16:45 по местному времени. К месту вызова были направлены силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) — 11 человек и 4 единицы техники. Спасатели МЧС не привлекались. В результате происшествия погиб мужчина», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

События происшествия в настоящее время устанавливаются. Обстоятельства гибели мужчины не называются.

Продолжение после рекламы

Это первый случай гибели человека в водоемах Пермского края. 5 октября в акватории реки Камы Пермского муниципального округа погиб мужчина. Смертельный несчастный случай произошел с молодым матросом — сотрудником ФБУ «Администрация камского бассейна внутренних водных путей». 19-летний моторист-матрос после завершения вахты во время междусменного отдыха самовольно покинул судно и прыгнул в воду. Однако не сумел доплыть до берега и погиб.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал