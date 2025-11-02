Мужчина погиб в акватории реки Малая Черная в Пермском крае
Трагедия произошла на водоеме
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Мужчина погиб в акватории реки Малая Черная в Большесосновском муниципальном округе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Инцидент произошел 1 ноября 2025 года в акватории реки Малая Черная в селе Петропавловск Большесосновского муниципального округа. Сообщение о происшествии поступило в 16:45 по местному времени. К месту вызова были направлены силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) — 11 человек и 4 единицы техники. Спасатели МЧС не привлекались. В результате происшествия погиб мужчина», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
События происшествия в настоящее время устанавливаются. Обстоятельства гибели мужчины не называются.
Это первый случай гибели человека в водоемах Пермского края. 5 октября в акватории реки Камы Пермского муниципального округа погиб мужчина. Смертельный несчастный случай произошел с молодым матросом — сотрудником ФБУ «Администрация камского бассейна внутренних водных путей». 19-летний моторист-матрос после завершения вахты во время междусменного отдыха самовольно покинул судно и прыгнул в воду. Однако не сумел доплыть до берега и погиб.
