На Ямале в период летней навигации перевезли более 65 тысяч пассажиров

В течение летнего навигационного периода на территории Ямала было совершено 375 рейсов водного транспорта, общее количество перевезенных пассажиров превысило 65 тысяч человек. Наиболее востребованным оказался маршрут «Салехард — Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр‑Сале — Ныда и обратно», на который пришлось более трети всех пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства.

«Более 65 тысяч пассажиров перевезли на Ямале в период летней навигации. Перевозки выполнялись по одному межрегиональному и шести межмуниципальным маршрутам», — сообщается на сайте правительства ЯНАО.

Развитие водного транспорта — одно из приоритетных направлений для Ямала: судоходные пути региона превышают три тысячи километров, а пассажирские перевозки охватывают 16 населенных пунктов в четырех районах. В 2025 году субсидировались шесть межмуниципальных и один межрегиональный маршрут, что позволило сдержать рост стоимости льготного проезда; поддержка перевозок продолжится и в следующем году.

