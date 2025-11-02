Логотип РИА URA.RU
Африканская страна взмолила Россию о помощи из-за потери города и голода

Судан бросил России клич о помощи из-за потери города Эль-Фашер и кризиса
02 ноября 2025 в 06:40
За город шла битва полтора года

Городу необходимы лекарства и продовольствие

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Судан рассчитывает на усиление помощи со стороны России после потери города Эль-Фашер. Республика столкнулась с острым гуманитарным кризисом после того, как город, находившийся в осаде более полутора лет, перешел под контроль сил быстрого реагирования (СБР). Голод, болезни и массовое бегство мирных жителей стали прямым следствием блокады, заявил посол Судана в РФ Мухаммед Сиррадж

«Масштаб гуманитарного кризиса огромен, особенно учитывая, что вооруженные формирования на протяжении более полутора лет использовали голод как оружие, распространяя среди жителей Эль-Фашера голод, болезни и истощение», — заявил дипломат. Его слова приводит «Известия».

Ключевой потребностью Хартум называет давление на силы быстрого реагирования для обеспечения доступа гуманитарных конвоев в пострадавшие районы, а также поставки продовольствия, воды, медикаментов, средств размещения, мобильных госпиталей и медицинского персонала. Посол подчеркнул, что Россия с начала кризиса была надежным союзником Судана, поддерживая законность власти, национальный суверенитет и территориальную целостность страны через международные организации, особенно через Совет Безопасности ООН. В свою очередь МИД России выразил глубокую озабоченность поступающей информацией о массовых нарушениях прав человека в Эль-Фашере и призвал ответственных за ситуацию принять меры по защите мирного населения.

