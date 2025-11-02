Африканская страна взмолила Россию о помощи из-за потери города и голода

Городу необходимы лекарства и продовольствие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Судан рассчитывает на усиление помощи со стороны России после потери города Эль-Фашер. Республика столкнулась с острым гуманитарным кризисом после того, как город, находившийся в осаде более полутора лет, перешел под контроль сил быстрого реагирования (СБР). Голод, болезни и массовое бегство мирных жителей стали прямым следствием блокады, заявил посол Судана в РФ Мухаммед Сиррадж

«Масштаб гуманитарного кризиса огромен, особенно учитывая, что вооруженные формирования на протяжении более полутора лет использовали голод как оружие, распространяя среди жителей Эль-Фашера голод, болезни и истощение», — заявил дипломат. Его слова приводит «Известия».