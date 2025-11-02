Рособрнадзор готов рассмотреть отмену тестирования русскоязычных детей мигрантов

Тестирование могут отменить для тех детей, русский язык для которых является родным Фото: Алина Яковлева © URA.RU

Рособрнадзор может рассмотреть законопроект об освобождении детей мигрантов от тестирования по русскому языку. Речь идет о тех детях, для кого русский язык является родным, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Официально данный законопроект в Рособрнадзор не поступал. При его поступлении он будет рассмотрен в установленном порядке», — цитирует РИА Новости представителей Рособрнадзора.