Рособрнадзор готов рассмотреть отмену тестирования русскоязычных детей мигрантов
Тестирование могут отменить для тех детей, русский язык для которых является родным
Фото: Алина Яковлева © URA.RU
Рособрнадзор может рассмотреть законопроект об освобождении детей мигрантов от тестирования по русскому языку. Речь идет о тех детях, для кого русский язык является родным, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Официально данный законопроект в Рособрнадзор не поступал. При его поступлении он будет рассмотрен в установленном порядке», — цитирует РИА Новости представителей Рособрнадзора.
С 1 апреля 2025 года в России ввели новый закон, из-за которого детям мигрантов для поступления в школу необходимо сдать тестирование на знание русского языка. В сентябре стало известно, что для детей репатриантов, переехавших в Россию по программе переселения, могут пересмотреть подход к сдаче экзамена на знание русского языка при поступлении в школу.
