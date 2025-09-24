В России пересмотрят подход к экзамену для детей мигрантов после кейса девочки из Верхней Пышмы

Для детей репатриантов, переехавших в Россию по программе переселения, могут пересмотреть подход к сдаче экзамена на знание русского языка при поступлении в школу. Об этом URA.RU рассказал один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, реагируя на историю русской девочки из Казахстана, которой при поступлении в школу Верхней Пышмы пришлось сдавать экзамен для мигрантов.
«Правоприменительная практика только начала нарабатываться. И, конечно, отдельные случаи, которые не носят массовый характер, являются сейчас поводом для анализа и для корректировки нормативно-правовой базы и необходимых разъяснений для того, чтобы были приняты гибкие механизмы для отдельных категорий. Мы должны, сохраняя право детей репатриантов на образование, соответствующим образом организовать все необходимые процедуры», — сообщил корреспонденту агентства Нилов.
По его словам, в рабочей группе, которую возглавляет вице-спикер ГД Ирина Яровая, депутаты договорились разработать предложения по корректировке нормативно-правовых актов, чтобы придать системе оценки знаний с точки зрения владения русским языком дополнительной гибкости. Минпросвещения и Рособрнадзор также проанализируют ситуацию и обозначат свои предложения. По мнению Нилова, корректировка законодательства вряд ли потребуется.
«Очевидно, что затягивать с этим никто не будет. Тема острая, чувствительная, и у нас рабочая группа заседает постоянно. Убежден, что все шероховатости, которые возникли прежде всего этим летом, будут в ближайшее время учтены. Они могут быть устранены через разъяснение и через принятие гибких формулировок», — уточнил народный избранник. Он также не исключил, что могут быть внесены изменения и в части заданий, так как бывали случаи, когда иностранные дети не смогли сдать экзамен, хотя знают русский язык.
Однако, как отметил депутат, результаты принятия закона показали, что введение экзамена было правильным решением. «Ситуация была очень нездоровая, где-то даже на грани критической в отдельных образовательных учреждениях, где дети иностранных граждан присутствовали в большом количестве и вообще не говорили на русском, что, естественно, не давало возможность получить образование нашим детям. Поэтому и был введен такой механизм тестирования, и мы видим результаты — безобразно знают язык», — заключил Нилов.
Ранее URA.RU рассказывало историю русской семьи из Казахстана, которая в июле переехала в Свердловскую область по государственной программе переселения соотечественников. Для зачисления в школу девочке пришлось сдавать экзамен на знание русского языка. Пока родители занимались оформлением документов, подавали заявление в школу, в августе экзамен они сдать не успели. В итоге ребенок смог пройти тестирование только 20 сентября, так как оно проводится раз в месяц. Девочка пошла в школу только на этой неделе. Следственный комитет завел уголовное дело в связи с изначальным отказом зачисления девочки в школу без тестирования.
С апреля 2025 года для зачисления в школу все дети мигрантов обязаны проходить экзамен по русскому языку. В Свердловской области количество детей иностранных граждан, которых не допустили к обучению в школах по итогам теста на знание русского языка, составило 80%. 53 ребенка из 66 не подтвердили достаточный уровень знаний.
