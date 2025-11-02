Логотип РИА URA.RU
Свердловчан ждет резкое похолодание и снегопад

02 ноября 2025 в 07:35
Вместе с морозами придет и снег

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

На время длинных выходных температура в Свердловской области резко опустится до аномальных значений. В ближайшие дни стоит ожидать до -10 градусов. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Дневного прогрева практически не будет, в течение дня ожидается снижение температуры, к вечеру в большинстве районов области похолодает до -2..-7 градусов. К этому времени влияние антициклона усилится, в северной половине области начнутся прояснения, присутствие которых в ночь на понедельник обеспечит дополнительное выхолаживание приземных слоев воздуха», — говорится в прогнозе.

В Екатеринбурге 2 ноября ожидается облачная погода и снег. Днем температура составит -2, а к вечеру похолодает до -4 градусов. Порывы ветра не будут превышать семи метров в секунду. Начало следующей недели принесет морозы. Днем стоит ожидать порядка -4, а ночью уже -10 градусов со снегом.

