Свердловчан ждет резкое похолодание и снегопад

Вместе с морозами придет и снег Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

На время длинных выходных температура в Свердловской области резко опустится до аномальных значений. В ближайшие дни стоит ожидать до -10 градусов. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Дневного прогрева практически не будет, в течение дня ожидается снижение температуры, к вечеру в большинстве районов области похолодает до -2..-7 градусов. К этому времени влияние антициклона усилится, в северной половине области начнутся прояснения, присутствие которых в ночь на понедельник обеспечит дополнительное выхолаживание приземных слоев воздуха», — говорится в прогнозе.