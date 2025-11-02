Челябинске ученые нашли способ строить неубиваемые дороги

Новое оборудование позволит продлить срок службы дорожного полотна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Специалисты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали и провели успешные испытания строительной техники, способной уплотнять грунтовое основание дорожного полотна на глубину свыше трех метров. Такая дорога должна будет служить около 25 лет. Об этом сообщил Марат Асфандияров, занимающий должность доцента кафедры гидравлики и гидропневмосистем ЮУрГУ.

«Мы с коллегами создали и успешно испытали уникальную технологию и машину для глубокого уплотнения грунтов, которая сможет радикально изменить состояние наших дорог, устранить одну из главных проблем отечественного дорожного хозяйства — быстрое ухудшение качества дорожного покрытия и частый ремонт. По нашим расчетам, с ее применением дороги будут соответствовать требованиям 25 лет без серьезного ремонта», — сказал Асфандияров в беседе с ТАСС.

По его словам, дорожное полотно стремительно приходит в негодность (образуются выбоины, колеи, вспучивания) из-за недостаточной утрамбовки грунтовой основы. Сегодня при строительстве дорог подготовительные работы по уплотнению традиционно выполняются с использованием катков. Несмотря на многократные проходы по обрабатываемой территории, данное оборудование не обеспечивает необходимого результата.

В качестве альтернативы существующим каткам было разработано инновационное техническое решение — специализированное навесное устройство, которое монтируется на базе экскаваторной техники. Конструкция состоит из металлического корпуса конической формы и особого планетарного узла с роликами и подшипниковыми элементами, обеспечивающими усиленное давление и вибрационное воздействие. Вращательное движение осуществляется с помощью гидравлического привода.