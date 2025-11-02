На Украине Кутузова и все связанные с ним объекты признаны пропагандой Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Личность полководца Михаила Кутузова и все связанные с его именем объекты на Украине признаны пропагандой «российского империализма». Об этом свидетельствуют материалы украинского Института национальной памяти.

«Личность полководца Михаила Кутузова и все связанные с его именем объекты на Украине признаны пропагандой „российского империализма“», — сказано в материалах, с которыми ознакомился ТАСС. Отмечается, что теперь власти должны «декоммунизировать» те объекты в стране, которые носят имя полководца.

Михаил Кутузов — русский полководец, первый полный кавалер ордена Святого Георгия (1812). Он дал генеральное сражение у села Бородино, в результате которого французскому императору Наполеону Бонапарту не удалось разбить русские войска. Полководец также принял решение оставить без боя Москву, что позволило сохранить армию и перейти к войне на истощение противника.

