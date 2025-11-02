Логотип РИА URA.RU
На Украине упоминание Кутузова признали пропагандой «российского империализма»

02 ноября 2025 в 08:15
На Украине Кутузова и все связанные с ним объекты признаны пропагандой

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Личность полководца Михаила Кутузова и все связанные с его именем объекты на Украине признаны пропагандой «российского империализма». Об этом свидетельствуют материалы украинского Института национальной памяти.

«Личность полководца Михаила Кутузова и все связанные с его именем объекты на Украине признаны пропагандой „российского империализма“», — сказано в материалах, с которыми ознакомился ТАСС. Отмечается, что теперь власти должны «декоммунизировать» те объекты в стране, которые носят имя полководца.

Михаил Кутузов — русский полководец, первый полный кавалер ордена Святого Георгия (1812). Он дал генеральное сражение у села Бородино, в результате которого французскому императору Наполеону Бонапарту не удалось разбить русские войска. Полководец также принял решение оставить без боя Москву, что позволило сохранить армию и перейти к войне на истощение противника.

Кампания по переименованию улиц и демонтажу памятников российским и советским деятелям на Украине началась в 2015 году после принятия закона о декоммунизации, однако с 2022 года эта политика значительно усилилась. В рамках этого курса украинский Институт национальной памяти ранее уже признал Бородинскую битву, поэта Александра Пушкина и связанные с ними объекты пропагандой «российского империализма», подлежащей обязательной декоммунизации.

