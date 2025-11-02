В России ужесточили оборот спирта для организаций и предпринимателей Фото: Илья Московец © URA.RU

С 1 ноября оборот метанола и содержащих его жидкостей в России могут осуществлять только организации и индивидуальные предприниматели, включенные в специальный реестр. Об этом сообщил доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Дмитрий Носов.

«Теперь оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателями, информация о которых включена в реестр», — приводит слова эксперта ТАСС. При этом отмечается, что в правовом регулировании продажи метанола и метанолсодержащих жидкостей изменений не произошло.

Юрист также напомнил, что с 1 ноября все сделки по обороту метанола и метанолсодержащих жидкостей должны заключаться в простой письменной форме. В документах необходимо указывать реестровый номер, который присваивается организациям и индивидуальным предпринимателям при внесении информации о них в специальный реестр. Заключать такие сделки могут только участники рынка, прошедшие процедуру включения в реестр.

