В Запорожье около 11 тысяч абонентов остались без света
Из-за атаки ВСУ пострадали два человека, а 11 тысяч человек остались без света
В Запорожской области из-за атаки ВСУ были ранены два человека. Сейчас 11,4 тысяч абонентов остаются без электроэнергии, сообщил глава ОВА Иван Федоров.
«Повреждены 17 частных домов в результате вражеской атаки. Специалистами проводятся работы по обследованию. Задействованы все службы. <...> Повреждены 17 частных домов в результате вражеской атаки. Специалистами проводятся работы по обследованию. Задействованы все службы», — написал Федоров в своем telegram-канале. По его словам, пострадали 44-летняя женщина и 91-летний мужчина — им оказали медпомощь.
Прошедшей ночью, 2 ноября, украинские беспилотники атаковали несколько российских территорий. В частности, в Ростовской области ранения получили два человека. Также оказались повреждены два частных дома и легковой автомобиль. БПЛА были сбиты в небе над Орловской, Тульской и Волгоградской областями. На фоне возможных ударов дронов ВСУ режимы беспилотной и ракетной опасности вводились в нескольких российских регионах. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территориям РФ в период праздничных дней в стране — в материале URA.RU.
