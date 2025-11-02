В Запорожье около 11 тысяч абонентов остались без света

Из-за атаки ВСУ пострадали два человека, а 11 тысяч человек остались без света Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Запорожской области из-за атаки ВСУ были ранены два человека. Сейчас 11,4 тысяч абонентов остаются без электроэнергии, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

«Повреждены 17 частных домов в результате вражеской атаки. Специалистами проводятся работы по обследованию. Задействованы все службы. <...> Повреждены 17 частных домов в результате вражеской атаки. Специалистами проводятся работы по обследованию. Задействованы все службы», — написал Федоров в своем telegram-канале. По его словам, пострадали 44-летняя женщина и 91-летний мужчина — им оказали медпомощь.