В России может появиться возможность оплаты маткапиталом услуг нянь

В Госдуме рассматривают возможность оплаты услуг няни маткапиталом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Госдумы рассматривают возможность использования средств материнского капитала на оплату услуг нянь. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«При правильном контроле обучения... я думаю, может быть — обсуждение оплаты няни средствами материнского капитала так же, как сейчас у семьи есть возможность оплатить обучение ребенка либо посещение детского сада...», — приводит слова Буцкой ТАСС. По ее словам, депутаты работают над законодательным закреплением института нянь.

Парламентарий подчеркнула важность создания безопасного правового поля для всех участников процесса. Необходимо обеспечить защиту как для ребенка и его семьи, так и для няни в процессе работы, отметила депутат. Сейчас родители могут направлять маткапитал на оплату детского сада и образовательных услуг, в том числе предоставляемых индивидуальными предпринимателями.

Продолжение после рекламы