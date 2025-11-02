Латвия продлила ограничения для воздушного пространства вблизи границ с Россией

Ограничения продлены до 9 ноября, указано в сообщении Фото: Роман Наумов © URA.RU

Латвия продлила ограничения на использование воздушного пространства у границ с Россией и Белоруссией. Об этом заявили в авиадиспетчерской службе страны.

«Запрет на полеты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Белоруссией на высоте до 6 км продлен еще на неделю — с 3 по 9 ноября», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС. Ограничения были введены в сентябре и действовали до 2 ноября.

Помимо этого, такие же меры действуют до 9 ноября на границе с Эстонией и Литвой. Ограничения действуют с 21:00 до 08:00 по московскому времени, исключением могут стать только заранее оговоренные полеты.

