Латвия продлила ограничения для воздушного пространства вблизи границ с Россией
Ограничения продлены до 9 ноября, указано в сообщении
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Латвия продлила ограничения на использование воздушного пространства у границ с Россией и Белоруссией. Об этом заявили в авиадиспетчерской службе страны.
«Запрет на полеты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Белоруссией на высоте до 6 км продлен еще на неделю — с 3 по 9 ноября», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС. Ограничения были введены в сентябре и действовали до 2 ноября.
Помимо этого, такие же меры действуют до 9 ноября на границе с Эстонией и Литвой. Ограничения действуют с 21:00 до 08:00 по московскому времени, исключением могут стать только заранее оговоренные полеты.
Латвия уже продлевала ограничения на полеты в приграничном пространстве с Россией. Также запрет продлевался в октябре.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.