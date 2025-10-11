Латвия продлила запрет на полеты вблизи границы с Россией

Латвия продлила запрет на полеты у границы с Россией еще на неделю
Латвия продлила ограничения на полеты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Белоруссией еще на неделю. Запрет будет действовать в вечерние и ночные часы до 19 октября включительно.

«Запрет на полеты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Белоруссией на высоте до 6 км в вечерние и ночные часы продлили до утра воскресенья, 19 октября», — сообщил источник ТАСС. Согласно информации диспетчерской службы района полетной информации «Рига», ограничения распространяются на высоты до 6 километров и действуют с 20:00 до 07:00 по московскому времени. Исключение сделано только для полетов, санкционированных военным ведомством.

Аналогичные ограничения действуют на границах Латвии с Литвой и Эстонией. Ранее министр обороны страны Андрис Спрудс заявлял, что приграничное воздушное пространство будет закрыто в темное время суток до особого распоряжения.

Ранее аналогичные ограничения на полеты в приграничных районах уже вводились в Эстонии: с конца сентября там был запрещен пролет всех типов воздушных судов и беспилотников на высоте до 1 тысячи метров в вечернее и ночное время. Такие меры были связаны с усилением контроля за воздушным пространством на фоне обострения отношений с Россией и Белоруссией.

