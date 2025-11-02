Диетолог назвал категории людей, которым категорически нельзя худеть
Врач напомнил об опасности похудения без участия специалистов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Подросткам, спортсменам и пожилым опасно заниматься самостоятельным похудением. Об этом сообщил диетолог Дмитрий Семирядов .
«Если у ребенка или подростка нет ожирения, то на определённых этапах, особенно у девочек, должно вырабатываться больше жировой ткани, чем у взрослого. Это нормально. Не вся видимая полнота в детстве и пубертате требует похудения», — рассказал врач в беседе с Life.ru. По его словам, у девочек это может быть процесс эндокринной настройки организма, а у мальчиков — кратковременное округление до скачка роста.
Диетолог напомнил, что худеть без контроля специалиста опасно всем людям. Однако наибольший риск получить осложнения у спортсменов, подростков и людей старше 65-ти: у пожилых жировые ткани участвуют в обменном процессе. Если спортсмен будет ограничивать себя в питании, может снизиться мышечная масса и вернуться прежний вес.
Семирядов напомнил, что при избыточной массе нельзя ограничивать себя резко. Нужно сочетать умеренное питание с физической нагрузкой, а также обращаться к специалистам. Он добавил, что человеку с генетической предрасположенностью к полноте, но с весом в пределах нормы, не стоит прибегать к диетам.
