В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС

В Ростове-на-Дону ввели ЧС после падения беспилотника
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Ростове-на-Дону введен локальный режим чрезвычайной ситуации в Первомайском районе после падения вражеского беспилотника. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
«Проведено внеочередное заседание КЧС по вопросу ликвидации последствий падения БПЛА в Первомайском районе. Принято решение ввести локальный режим ЧС в границах района, где нанесен ущерб после падения БПЛА», — написал Скрябин в своем telegram-канале.
По данным главы администрации, на месте происшествия проведено предварительное обследование прилегающих территорий. Для оценки ущерба организована работа оперативного штаба и специальных комиссий, начат обход поврежденных объектов. Коммунальные службы приступили к уборке территории в районе падения беспилотника.
Ранее Скрябин сообщал, что в Первомайском районе города из-за атаки БПЛА пострадал детский сад. О пострадавших не сообщалось.
