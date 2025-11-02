Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС

02 ноября 2025 в 16:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Ростове-на-Дону ввели ЧС после падения беспилотника

В Ростове-на-Дону ввели ЧС после падения беспилотника

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Ростове-на-Дону введен локальный режим чрезвычайной ситуации в Первомайском районе после падения вражеского беспилотника. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

«Проведено внеочередное заседание КЧС по вопросу ликвидации последствий падения БПЛА в Первомайском районе. Принято решение ввести локальный режим ЧС в границах района, где нанесен ущерб после падения БПЛА», — написал Скрябин в своем telegram-канале.

По данным главы администрации, на месте происшествия проведено предварительное обследование прилегающих территорий. Для оценки ущерба организована работа оперативного штаба и специальных комиссий, начат обход поврежденных объектов. Коммунальные службы приступили к уборке территории в районе падения беспилотника.

Продолжение после рекламы

Ранее Скрябин сообщал, что в Первомайском районе города из-за атаки БПЛА пострадал детский сад. О пострадавших не сообщалось

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал