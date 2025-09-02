В Ростове загорелись два дома, а средства ПВО сбили 13 дронов: карта атак БПЛА 2 сентября

В Минобороны России сообщили, что за прошедшею ночь над Ростовской областью средства ПВО сбили 13 дронов армии Украины. В результате атаки пострадал жилой дом в Ростове-на-Дону. Саперы нашли на его территории неразорвавшийся боеприпас и обезвредили его. В связи с этим с объекта эвакуировали 320 человек. Подробнее о ночных ударах по России — в материале URA.RU.
Ростовская область
В Ростове-на-Дону на фоне украинской атаки работали подразделения противовоздушной обороны. В результате в микрорайоне Левенцовский были повреждены и загорелись верхние этажи двух жилых многоэтажных домов на улицах Ткачева и Еременко. На место происшествия незамедлительно выехали силы оперативных и спасательных служб.
На месте ЧП организовали оперативный штаб для координации работы экстренных служб. Таже для руководства действиями дежурных подразделений к месту происшествия прибыли глава города Александр Скрябин, а также его заместители Михаил Корнеев и Сергей Бодряков.
Позже Юрий Слюсарь сообщил, что удары дронов были отражены в Мясниковском и Неклиновском районах. На западной окраине города и вблизи хутора Красный Крым произошло возгорание сухой травы — его ликвидировали ночью. В Левенцовском микрорайоне пострадали два многоквартирных дома. На улице Ткачева у 19-этажного здания повреждены фасад и кровля, эвакуировать жильцов не потребовалась. Помимо прочего, на улице Еляна зафиксированы повреждения фасада и окон в квартирах 25-этажного дома. В течение ночи четверо жителей, среди них один ребенок, обратились в больницы. Как уточняют медики, серьезного вреда их здоровью нанесено не было.
В квартире обнаружили неразорвавшийся боеприпас
Однако позже, в процессе оперативно-следственных мероприятий, в одной из квартир был обнаружен неразорвавшийся боеприпас. В связи с этим эвакуировали 320 жильцов дома, для них на базе школы №115 оперативно организовали временный пункт размещения. Ученики же временно перешли на домашнее обучение, отметил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин. После завершения работы саперов и следственных органов специальная муниципальная комиссия приступит к оценке причиненного ущерба, а очные уроки в школе продолжатся.
«Оцепление пострадавших домов снято. Их жителям предложено вернуться в свои квартиры. Службы приступили к работам по ликвидации последствий», — написал Скрябин в telegram-канале позже.
Проведено заседание КЧС
Александр Скрябин сообщил, что провел внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС). В ходе совещания были заслушаны доклады представителей управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также руководителя администрации Советского района, где и пострадал жилой дом. По итогам обсуждения принято решение ввести режим ЧС на территории района, организовать работу оперштаба и профильных комиссий для оценки ущерба и провести поквартирный обход для установления и документирования нанесенного ущерба.
Также городским коммунальным предприятиям поставлена задача начать уборку прилегающих к месту происшествия территорий. Другие профильные службы организуют оперативный прием документов у жителей пострадавших домов для последующего предоставления им выплат.
Воронежская область
Губернатор региона Александр Гусев написал ночью в telegram-канале об угрозе атаки беспилотников. Он призывал жителей сохранять спокойствие, воздержаться от выхода на улицу и находиться вдали от окон. Также в боевую готовность были приедены подразделения ПВО. Спустя чуть боле 20 минут режим беспилотной опасности отменили.
