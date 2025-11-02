Захарова поймала Пашиняна на лжи о роли КГБ в геноциде армян

Мария Захарова напомнила, что КГБ был основан в 1954 году, что не соотносится с обвинениями Никола Пашиняна в его адрес Фото: Роман Наумов © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о причинах геноцида армян. Политик заявил, что в исторических проблемах между турками и армянами виноват комитет государственной безопасности СССР (КГБ), однако Захарова указала на фактическую неточность в его словах, так как КГБ было создано за сорок лет до геноцида.

«КГБ создан в 1954 году. Геноцид армян в Османской империи начался в 1915 году, за практически 40 лет до создания КГБ», — отметила в своем telegram-канале Захарова, комментируя высказывание армянского премьера.

Геноцид армян происходил в период Первой мировой войны на территории Османской империи, тогда как Комитет государственной безопасности СССР был образован спустя десятилетия после этих трагических событий. Захарова не уточнила, в каком контексте премьер-министр Армении делал свое заявление о роли советских спецслужб в армяно-турецких отношениях.

