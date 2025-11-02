Логотип РИА URA.RU
Общество

Транспорт

На трассе в Свердловской области образовалась огромная пробка из-за ДТП

02 ноября 2025 в 18:03
Пробка растянулась на четыре километра (архивное фото)

Пробка растянулась на четыре километра (архивное фото)

Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

В Свердловской области на трассе «Пермь-Екатеринбург» в направлении Перми образовалась четырекиллометровая пробка из-за ДТП. Авария произошла на 311-м километре трассы в районе Ревды 2 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-242 км 311 (МО Ревда) произошло ДТП! Движение полностью перекрыто в направлении города Пермь!» — заявили дорожники. 

Водителям рекомендуют использовать объездной маршрут через Первоуральск. Уточнить актуальную информацию о ситуации на дороге можно по телефону горячей линии 8-800-200-63-06. Подробности о причинах аварии и пострадавших не уточняются.

