На трассе в Свердловской области образовалась огромная пробка из-за ДТП

В Свердловской области на трассе «Пермь-Екатеринбург» в направлении Перми образовалась четырекиллометровая пробка из-за ДТП. Авария произошла на 311-м километре трассы в районе Ревды 2 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».