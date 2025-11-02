На трассе в Свердловской области образовалась огромная пробка из-за ДТП
Пробка растянулась на четыре километра (архивное фото)
Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU
В Свердловской области на трассе «Пермь-Екатеринбург» в направлении Перми образовалась четырекиллометровая пробка из-за ДТП. Авария произошла на 311-м километре трассы в районе Ревды 2 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-242 км 311 (МО Ревда) произошло ДТП! Движение полностью перекрыто в направлении города Пермь!» — заявили дорожники.
Водителям рекомендуют использовать объездной маршрут через Первоуральск. Уточнить актуальную информацию о ситуации на дороге можно по телефону горячей линии 8-800-200-63-06. Подробности о причинах аварии и пострадавших не уточняются.
