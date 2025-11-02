«Еду в обнимку с другими»: на какие маршруты общественного транспорта жалуются в соцсетях екатеринбуржцы

Жители просят увеличить количество транспорта на маршрутах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Екатеринбурга жалуются в соцсетях на некоторые маршруты трамваев, троллейбусов и автобусов, которые курсируют с ЖБИ, Химмаша, Уралмаша, из микрорайонов Солнечный, Светлый, Синие камни, Новокольцовский, Краснолесье, Елизавет, Сортировка, Юго-Западный, Керамика, Ботаника. Не устраивает граждан, что ждать транспорт приходится порой очень долго (до 30 и более минут) и часто он приходит переполненным. URA.RU изучило чаты telegram-каналов и собрало подборку маршрутов, на которые больше всего весь октябрь жаловались екатеринбуржцы.

«Каждый день маршрут автобуса №74 (Громова — Трактовая) ездит битком набитый, люди заталкиваются как шпроты в банку, часть остается на остановках. При этом сам маршрут стал ходить сильно реже. Еду каждый день на ступеньке в обнимку с другими людьми!», — пожаловалась одна из пользователей соцсетей.

«Когда уже на маршрут №83 выделят автобусы побольше? Я крайне возмущена тем, как по утрам ходит маршрут с конечной остановки ЖК Светлый, а именно в интервале между 07:00 и 08:00. В этот период на остановке очень много народа и просто физически невозможно всем уехать на автобусе на работу и детям в школу», — добавила другая. Подчеркнув, что собраться с утра в ожидании транспорта может до 150 человек, а попасть — лишь 50.

В список маршрутов, на которые жаловались жители, попали автобусы: №49 (ЖБИ — СТЦ «Мега»), №054 (Солнечный — Синие камни), №54 (Синие камни — Краснолесье), №55 (Химмаш — поселок «Мичуринские сады»), №56 (Новокольцовский — коллективный сад «Надежда»), №57 (Елизавет — ДМБ №9), №58 (горбольница №7 — Солнечный), №59 (Академика Бардина — 17-я техколонна), №61 (Пехотинцев — Вокзальная), №67 (школа «Созвездие» — ДМБ №9), №74 (Громова — Трактовая), №76 (Синие камни — СТЦ «Мега»), №80 (парк Победы — 40 лет ВЛКСМ), №81 (Авангард — 17-я мехколонна), №83 (ЖК Светлый — Монтажников). А также — троллейбус №28 (Академгородок — ЦПКиО) и №35 (Крауля — Ботаническая).

Что касается трамваев, то жители отметили восемь маршрутов: №4 (метро «Ботаническая» — Шарташ), №8 (40 лет ВЛКСМ — Машиностроителей), №9 (Лучистая — метро «Ботаническая»), №14 (Керамическая — площадь Первой пятилетки), №16 (Волгоградская — через Площадь 1905 года — Волгоградская), №20 (Шарташ — ЦПКиО). А также №21 (ЦПКиО — через Радищева — ЦПКиО), №23 (Машиностроителей — 40 лет ВЛКСМ).

































































В мэрии корреспонденту URA.RU объяснили, что департамент транспорта будет усиливать работу с теми маршрутами, где нарушаются интервалы движения и на которые поступают жалобы от горожан. В частности, будет увеличено количество автобусов, так как сокращается дефицит водителей.

«Одновременно с этой работой пересматриваются и условия брутто-контрактов с перевозчиками, включая „Гортранс“. Если будут поступать жалобы на переполненный транспорт, мы будем постепенно менять класс автобусов со среднего на большой. Транспортная реформа включает в себя много мероприятий — приобретение нового подвижного состава (а за последние пару лет мы значительно обновили автобусный и троллейбусный парки, сейчас начато обновление трамвайного), и это основной ресурс — персонал. Его набор на предприятиях активно ведется», — добавили в администрации.