«Автомобилист» всухую проиграл нижегородскому «Торпедо»

ХК «Автомобилист» проиграл «Торпедо» со счетом 0:2 в домашнем матче
02 ноября 2025 в 19:08
Игра прошла на «УГМК-Арене» при 12 тысячах зрителей на трибунах

Фото: Александр Стародумов © URA.RU

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл «Торпедо» (Нижний Новгород) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «УГМК-Арена» в Екатеринбурге. Счет составил 0:2 (0:0; 0:1; 0:1), передает сайт khl.ru.

Первую шайбу забросил нападающий «Торпедо» Егор Виноградов во втором периоде на 22-й минуте матча. Окончательный результат встречи установил форвард гостей Кирилл Воронин, который забил вторую шайбу в концовке поединка на 60-й минуте.

«Автомобилист» после 24 матча имеет 30 очков и занимает третье место в Восточной конференции. «Торпедо» с таким же количеством очков за 24 проведенных матча сохраняет вторую позицию в турнирной таблице Западной конференции. Игра прошла на «УГМК-Арене» при 12 тысячах зрителей на трибунах.

Это была вторая встреча команд в текущем сезоне КХЛ. В первом поединке, состоявшемся в Нижнем Новгороде, «Торпедо» разгромило «Автомобилист» со счетом 7:4.

