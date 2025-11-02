Логотип РИА URA.RU
Парижане смогут «купить вечность»: в столице Франции разыграют права на старинные надгробия знаменитых кладбищ

«Коммерсант»: жители Парижа примут участие в лотерее на места на кладбищах
02 ноября 2025 в 19:55
В Париже открыт конкурс на приобретения места на знаменитых кладбищах

Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти Парижа с 3 ноября 2024 года начнут принимать заявки на участие в розыгрыше 30 заброшенных усыпальниц на знаменитых кладбищах Пер-Лашез, Монпарнас и Монмартр. Победители смогут стать владельцами старинных надгробий на срок от пяти до десяти лет или навечно. Об этом сообщил российский журналист Алексей Тарханов, котоырй сейчас находится во Франции. 

«Город, столкнувшийся с нехваткой мест на старых кладбищах, решил предложить жителям своеобразный обмен: вы возвращаете к жизни забытый монумент и получаете за это под ним собственную семейную могилу на 10, 30, 50 лет или даже навечно», — отмечает Тарханов в беседе с «Коммерсант». Стоимость участия составит от 500 до 5 тысяч евро в зависимости от типа и состояния памятника.

Инициатива направлена на сохранение ветшающих исторических монументов и одновременно дает парижанам возможность обрести место покоя в центре столицы, где новые захоронения давно недоступны. Тем не менее приобретение усыпальницы сопровождается строгими условиями.

Новый владелец обязан провести точную реставрацию под надзором архитектора исторических памятников, предоставить смету и доказательства наличия денег, а также согласовать проект с управлением кладбища. При этом сама земля остается муниципальной.

