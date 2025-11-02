Новая надежда или отчаяние: почему новые Patriot, которые получила Украина, ей не помогут

Новые Patriot, поставленные Украине, не помогут Киеву, сходятся во мнении военные аналитики Фото: Anthony Sweeney / U.S. Department of Defense

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о пополнении украинской системы противовоздушной обороны. В своем telegram-канале он подтвердил получение от Германии новых зенитно-ракетных комплексов Patriot. При этом у Киева остается проблема того, что их средства ПВО становятся все менее эффективными на фоне улучшения российского вооружения. Смогут ли новые Patriot, поставленные Украине изменить для нее ситуацию на фронте — в материале URA.RU.

Новая надежда Зеленского

Вечером 2 ноября Зеленский похвастался в telegram-канале, что Украина получила от Германии новую партию ЗРК Patriot. Он отметил, что Киев уже укрепил компонент Patriot в своей украинской противовоздушной обороне. Зеленский также поблагодарил немецких союзников и лично канцлера Фридриха Мерца за военную поддержку.

Ранее, 29 сентября, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин передал Киеву три системы Patriot. Также, по его словам, до конца 2025 года при поддержке Норвегии планируется поставка еще двух современных комплексов.

Patriot уже давно списали со счетов

Несмотря на новые поставки, боеспособность украинской ПВО западного производства, в частности комплексов Patriot, ставится под серьезное сомнение. По мнению обозревателя американского журнала The National Interest Брэндона Вайхерта, эта система «почти прекратила свое существование» на фронте. Главной причиной называется успешная модернизация российских ракетных комплексов «Искандер-М», передает Pravda.ru.

Аналитики отмечают резкое падение процента перехвата российских ракет и дронов — с 34% до 6% и даже ниже. Системы Patriot все чаще не справляются со своими задачами.

«Крутое пике»: почему «Искандер-М» стал неуязвим для Patriot

Ключевым фактором, снизившим эффективность Patriot, стала измененная траектория полета российских ракет. Как отмечают западные военные эксперты, «Искандер-М» летит не по стандартной баллистической, а по квазибаллистической траектории.

Главная проблема для ПВО — финальная стадия полета, передает MK.RU. Ракеты совершают внезапные и крутые пикирования, используя пробелы в работе радиолокационных систем Patriot. Это резко сокращает время, доступное программному обеспечению и операторам для расчетов и корректировки перехвата, что приводит к росту промахов.

Экс-заместитель главы украинского Генштаба Игорь Романенко в октябре подтверждал, что эффективность Patriot упала до 6%. Он как раз связывал это с постоянной модификацией российских ракет, которые сохраняют высокую скорость и активно маневрируют.

Россия — лидер в гонке вооружений

Проблемы Украины с ПВО усугубляются фундаментальным разрывом в производственных мощностях. Брэндон Вайхерт сравнивает российское производство вооружений со «штампованием», подчеркивая его непрерывный и массовый характер.

В то же время Украина полностью зависит от ограниченных возможностей западной оборонной промышленности, которая не успевает за российской экономикой военного времени. Даже обещанные поставки новых ракет, таких как Tomahawk, могут оказаться малоэффективными на фоне текущих потребностей. Для повышения эффективности ПВО Украине критически не хватает дополнительных радаров, однако удовлетворить эти потребности в ближайшее время вряд ли удастся, отмечают аналитики.

Тактическое отступление: Patriot покидают аэропорт Жуляны

Косвенным подтверждением кризиса систем ПВО стали сообщения об отводе комплексов Patriot из аэропорта Жуляны в Киеве. Российский военкор Борис Рожин в своем telegram-канале обратил внимание на спутниковые снимки, которые демонстрируют, что позиции в аэропорту, занятые в 2023 году, к апрелю 2025 года были покинуты.

По мнению Рожина, это вынужденная мера, которая является следствием усиления постоянных ударов российской армии и сокращения количества боеспособных систем. Подобные перемещения техники становятся для украинского командования необходимостью.