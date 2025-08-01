ВС РФ начали применять «убойную тактику» в зоне СВО

Российские вооруженные силы после взятия Часова Яра начали использовать новую наступательную тактику на Славянско-Краматорском направлении, чтобы не дать противнику перегруппироваться и получить западную помощь. Об этом сообщил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
«Главное, чтобы они не объединялись в даже небольшие кулаки, хотя бы батальонные. Пусть отходят и расползаются по ротам, взводам. Потом они все равно будут теряться, сдаваться в плен. Это, кстати, и элемент психологического давления на подразделения Сырского», — пояснил Попов, уточнив, что целью выбранной стратегии является разделение украинских подразделений на мелкие группы. Его слова передает «MK.RU», там же стратегию назвали «убойной».
Генерал-майор также добавил, что такая тактика затрудняет ввод резервов для украинской стороны. Введение механизированных бригад, частей спецназа или территориальной обороны осложняется необходимостью управлять разрозненными подразделениями и собирать их с передовой. Это снижает возможность стабилизации фронта и повышает шансы российской группировки на развитие наступления, отметил эксперт.
Попов подчеркнул, что авиационные удары по военным объектам Украины, в том числе по аэродрому Жуляны под Киевом и Староконстантинову, тесно связаны с действиями наземных войск и общей стратегией летней кампании. По его оценке, на этих объектах могли находиться иностранные специалисты или поставляться западное вооружение, включая системы ПВО.
Официальные заявления министерства обороны России о взятии Часова Яра прозвучали 31 июля. После этого российские силы начали продвижение в сторону Славянска и Краматорска, продолжая наступательные действия на Донбассе.
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