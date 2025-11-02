Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

Германия передала Украине обещанные системы Patriot

02 ноября 2025 в 20:32
Зеленский поблагодарил Фридриха Мерца за общий шаг, написал сам президент Украины

Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина получила ракетные системы Patriot от Германии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы укрепили компонент пэтриотов в нашей украинской противовоздушной обороне. Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот наш общий шаг», — заявил Зеленский в своем telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обращался к европейским странам с просьбой временно предоставить Киеву зенитные ракетные комплексы Patriot из своих арсеналов до поступления систем из США, поскольку очередь Украины на американское вооружение отодвинута на более поздний срок. Германия и другие страны ЕС ведут переговоры с Вашингтоном о передаче американского вооружения Украине за счет европейского финансирования, однако не все государства согласились участвовать в этой инициативе.

