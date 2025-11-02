Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Неизвестный разбил стекло автобуса «Спартака», в котором находились футболисты

02 ноября 2025 в 20:45
В результате происшествия никто не пострадал, указано в материале

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перед футбольным матчем клубов «Краснодар» и «Спартак», кто-то разбил стекло автобуса последней команды. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. 

«Перед матчем с „Краснодаром“ произошёл инцидент. Неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором наша команда („Спартак“ — прим. URA.RU)добиралась до арены. Никто из футболистов, к счастью, не пострадал», — указано в сообщении. Его приводит «Чемпионат».

Футбольный матч пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Он начнется в 19:30 по московскому времени.

