Мошенники стали притворяться бухгалтерами ради получения личных данных россиян

Злоумышленники представляются «бухгалтерами» и просят продиктовать паспортные данные, указано в сообщении ведомства

Мошенники стали звонить от имени «бухгалтеров», чтобы выманивать личные данные россиян. Об этом сообщили в УБК МВД России.

«Схема простая, но убедительная: злоумышленники звонят от имени бухгалтера муниципального образования и сообщают о положенной выплате или необходимости оформить документы лично в администрации», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.

Для того, чтобы втереться в доверие, мошенники называют время записи и номер кабинета, а также просят продиктовать паспортные данные для оформления временного пропуска. Из-за официального вида жертвы передают свои данные злоумышленникам.

