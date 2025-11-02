Мошенники стали притворяться бухгалтерами ради получения личных данных россиян
Злоумышленники представляются «бухгалтерами» и просят продиктовать паспортные данные, указано в сообщении ведомства
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Мошенники стали звонить от имени «бухгалтеров», чтобы выманивать личные данные россиян. Об этом сообщили в УБК МВД России.
«Схема простая, но убедительная: злоумышленники звонят от имени бухгалтера муниципального образования и сообщают о положенной выплате или необходимости оформить документы лично в администрации», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.
Для того, чтобы втереться в доверие, мошенники называют время записи и номер кабинета, а также просят продиктовать паспортные данные для оформления временного пропуска. Из-за официального вида жертвы передают свои данные злоумышленникам.
Это не первая схема мошенничества, которую используют преступники для получения доступа к личным данным россиян. Ранее злоумышленники выманивали коды подтверждения из СМС у родственников участников СВО под предлогом оформления электронной очереди для получения государственных наград, а также использовали предлог регистрации кода от домофона. Получив доступ к учетной записи на «Госуслугах», мошенники могут оформить кредиты на имя жертвы, получить доступ к персональным данным или совершить другие противоправные действия.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.