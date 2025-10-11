Мошенники устроили охоту на родственников участников СВО

Мошенники начали массово выманивать у родственников участников СВО коды из СМС-сообщений для взлома учетных записей на портале «Госуслуги». Об новой схеме обмана рассказали в МВД России.
«Мошенники стали выманивать у родственников участников спецоперации коды из СМС для взлома „Госуслуг“», — подтвердили в министерстве, передает ТАСС. Злоумышленники звонят членам семей военнослужащих и под предлогом оформления электронной очереди для получения государственных наград просят назвать коды подтверждения из СМС. Для большей убедительности преступники называют персональные данные участников специальной военной операции.
Получив доступ к учетной записи на «Госуслугах», злоумышленники могут оформить кредиты на имя военнослужащего, получить доступ к его персональным данным или совершить другие противоправные действия.
Ранее мошенники уже использовали различные схемы для получения доступа к аккаунтам россиян на «Госуслугах», в том числе под предлогом регистрации кода от домофона. Они выманивали коды подтверждения, чтобы получить доступ к персональным данным и банковским сервисам граждан. МВД неоднократно призывало россиян не сообщать никому коды и пароли, а также не доверять звонкам от незнакомцев.
