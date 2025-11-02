Россиянам рассказали, что ни в коем случае нельзя делать 3 ноября

Не следует входить в брак, путешествовать и поднимать чужие вещи с земли, указано в материале Фото: Илья Московец © URA.RU

В День святых Иллариона Великого и Иллариона Псковоезерского, 3 ноября, гражданам не следует делать несколько вещей. В их число входит заключение брака, путешествия и другое.

«Согласно поверью, если жениться в Илларионов день, то брак будет недолгим и семья быстро распадется», — указано в материале Общественной Службы Новостей. Помимо этого, крайне не советуется путешествовать, в связи с чем запланированные поездки лучше перенести.

Также не следует поднимать чужие вещи и деньги с земли, так как это может притянуть чужие болезни, браниться, ссориться и жаловаться. Еще ранее говорили, что в Илларионов день нельзя сидеть на тропинках, петь песни, смеяться и громко разговаривать.

