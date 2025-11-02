МО: ВСУ попытались атаковать Брянскую, Белгородскую и Курскую области

В период с 15:00 до 20:00 по мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника. Согласно официальным данным, большая часть БПЛА была ликвидирована над Белгородской областью — 14 единиц. Еще четыре беспилотника уничтожены над территорией Брянской области и столько же — над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны.