Цифровые учебники и отказ от деления на классы: как изменится образование через 10 лет

Несмотря на то, что современные школьники могут получить любую информацию из уст «Алисы», профессия учителя никуда не исчезнет, но точно трансформируется. Изменится и подход к делению на классы. Какие еще перемены ждут школу через 10 лет — URA.RU узнало на «Форуме будущего».

Эксперты из сферы образования обсудили, каким видят учителя будущего. По мнению главы департамента образования Екатеринбурга Инны Гумбатовой, в условиях использования детьми ИИ учитель станет для них навигатором. «Сейчас ребенок получает знания из разных источников, и мы монополию на эти знания со стороны учителя потеряли. Основная функция учителя — научить детей ориентироваться среди этих источников, включать критическую оценку информации. Здесь искусственный интеллект будет бессилен. Он просто выдает информацию, а вот что дальше с ней делать, как найти истину, как понять, что хорошо, а что плохо, где добро, где зло — это искусственный интеллект нам не сформулирует никак», — считает чиновница.

Проблема некоторых современных учителей в том, что они соответствуют вызовам времени, в котором живут, уверена бывший заместитель главы Екатеринбурга по социальной политике Екатерина Сибирцева, которая сейчас курирует образовательные проекты «Брусники». «Учитель должен быть человеком будущего. Он должен быть этому будущему адекватен. Дети совершенно другие, они меняются так быстро, что мы, взрослые, за ними не успеваем», — отметила она.

Сибирцева также согласна, что роль учителя как главного носителя знаний уже не актуальна. Однако уверена, что лидерские и человеческие качества педагога не заменит ни один искусственный интеллект. И важнее всего для учителя именно мягкие навыки. В частности, умение быстро реагировать, управлять конфликтами, быть психологом и менеджером, организовывать работу команды, ориентироваться в окружающем мире, быть лидером и авторитетом. «Дети любят не предмет, а учителя. Нужно иметь харизму, уметь ответить на вопрос — зачем учиться. Вот в чем главная задача учителя», — уверена Сибирцева.

Как не заменит ИИ педагога, так и электронные учебники вряд ли вытеснят печатные. По мнению Гумбатовой, будет актуален гибридный формат, все будет зависеть от контекста и среды использования.

Однако директор Фонда «Золотое сечение» Инна Денюш надеется на то, что учебники все же сменят планшеты. «Я как мама четвероклассника очень надеюсь, что у нас будут интерактивные учебники в планшете. Иногда ребенку просто физически тяжело носить портфель в школу. В десятилетней перспективе можно думать о том, что планшеты с функцией без игр появятся во всех школах страны. Может быть, к тому времени они уже будут минимально вредны для зрения», — предположила она.

По прогнозу главы департамента образования, в будущем в групповой работе будут участвовать ученики разных классов, решая междисциплинарные задачи. «Это будет создание группы под учебную межпредметную задачу. Например, по физике, биологии и технологии будет сформулирован кейс. И мы не будем уже оценивать эффективность этих работ», — представила Гумбатова будущее образования в перспективе ближайших десяти лет.

По ее мнению, изменится подход и в плане индивидуального образования — в зависимости от способностей ученика будет меняться количество изучаемых им предметов. Запрос на точечную подготовку специалистов будет обостряться в ближайшие годы. «В силу того, что у нас будет очень ограничено время, в том числе и у ребят, на подготовку к профессии, нужно будет очень эффективно использовать это время. А значит, те предметы, которые ему будут меньше нужны, мы будем минимизировать, а направление, в котором он проявляет успехи и оно ему более интересно, будем усиливать и развивать», — предполагает чиновница.

Уже сейчас, как рассказала Гумбатова, в Екатеринбурге действует модель предпрофильных классов, когда дети с 8, а где-то даже с 5 классов в рамках индивидуального трека изучают углубленный курс отдельных предметов. Раньше начинается погружение в профессию. «Это уже нужно делать на уровне массовой школы», — считает она.

