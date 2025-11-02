Логотип РИА URA.RU
Священник назвал блудниками всех, кто живет в сожительстве

Священник Островский: состояние гражданского брака является верным блудом
02 ноября 2025 в 23:39
Муж - тот кто взял на себя обязательства и сделал предолжение, заявил священник

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Состояние гражданского брака — «верный блуд». Именно с таким заявлением выступил священник Павел Островский.

«Священник Павел Островский назвал „верным блудом“ состояние гражданского брака», — указано в материале радио Sputnik. Он также заявил, что сожитель — это не муж, так как муж это человек, который взял обязательства и сделал предложение.

В законодательстве РФ нет понятия «гражданский брак». Под этим термином обычно понимают сожительство, в рамках которого мужчина и женщина живут друг с другом без официальной регистрации в ЗАГСе. Юридически отношения не являются браком и у пары нет законных прав и обязанностей друг перед другом.

