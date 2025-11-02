Священник назвал блудниками всех, кто живет в сожительстве

Муж - тот кто взял на себя обязательства и сделал предолжение, заявил священник Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Состояние гражданского брака — «верный блуд». Именно с таким заявлением выступил священник Павел Островский.

«Священник Павел Островский назвал „верным блудом“ состояние гражданского брака», — указано в материале радио Sputnik. Он также заявил, что сожитель — это не муж, так как муж это человек, который взял обязательства и сделал предложение.