«Джиган — ребенок Самойловой»: психолог на пальцах объяснила разрыв рэпера с супругой и дала прогноз

Отношения рэпера Джигана и его супруги Оксаны Самойловой носят характер «ребенок — мать». Несмотря на вероятный развод, не исключено, что пара в будущем сможет вновь сойтись. Такое мнение высказала клинический психолог Марианна Абравитова.

«Для Джигана Оксана — не только жена и женщина, и мать его детей, но и его „собственная мать“. Потому что я вижу здесь такие детско-материнские отношения, и, скорее всего, Джиган просто еще один ребенок в этой большой-большой семье», — сказала психолог Марианна Абравитова. Ее слова приводит «Пятый канал».

Психолог отметила, что у пары есть шансы на примирение, так как они уже не раз проходили через подобные кризисы. По ее словам, для Джигана просить прощения у супруги — привычная модель поведения, однако в этот раз ему пришлось написать песню с извинениями. Абравитова не исключает, что дело дойдет до развода, но считает, что такие пары могут сходиться и расходиться бесконечно, поэтому она не удивится, если звезды в будущем снова поженятся.

