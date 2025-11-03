Жители Кургана стали реже жаловаться местным властям

Администрация Кургана получает меньше жалоб от жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Количество обращений граждан в администрацию Кургана снизилось почти вдвое. За девять месяцев 2025 года туда поступило 11 363 письма и устных обращения, тогда как за аналогичный период прошлого года — 22 069. Об этом сообщает администрация города.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество письменных и устных обращений граждан, поступивших в Администрацию города Кургана и ее органы, снизилось на 48,5%. Также уменьшилось число повторных и коллективных обращений», — говорится в отчете администрации города Кургана.

В документе указано, что наибольшее снижение обращений отмечено в сфере жилищно-коммунального хозяйства и работы департамента развития городского хозяйства. При этом немного выросло количество писем по вопросам социальной защиты и финансов. Всего положительно решено 1 024 обращения, разъяснения даны по 4 749.

