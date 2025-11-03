Жители Кургана стали реже жаловаться местным властям
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Количество обращений граждан в администрацию Кургана снизилось почти вдвое. За девять месяцев 2025 года туда поступило 11 363 письма и устных обращения, тогда как за аналогичный период прошлого года — 22 069. Об этом сообщает администрация города.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество письменных и устных обращений граждан, поступивших в Администрацию города Кургана и ее органы, снизилось на 48,5%. Также уменьшилось число повторных и коллективных обращений», — говорится в отчете администрации города Кургана.
В документе указано, что наибольшее снижение обращений отмечено в сфере жилищно-коммунального хозяйства и работы департамента развития городского хозяйства. При этом немного выросло количество писем по вопросам социальной защиты и финансов. Всего положительно решено 1 024 обращения, разъяснения даны по 4 749.
Снижение обращений граждан в администрацию Кургана является частью общей тенденции в регионе. Как ранее сообщалось, жители Курганской области в целом стали почти вдвое реже обращаться в региональное правительство — в третьем квартале 2025 года поступило 1070 обращений против 2229 в аналогичном периоде 2024 года. При этом тематика запросов изменилась: если ранее граждан волновали последствия паводков и ремонт дорог, то теперь в центре внимания оказались вопросы предоставления жилья, проблемы ЖКХ и помощь участникам СВО.
