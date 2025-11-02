Число легальных мигрантов в Курганской области побило восьмилетний рекорд

В Курганской области на 26% выросло число трудоустроенных иностранцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области зафиксировано рекордное с 2017 года число официально трудоустроенных мигрантов. За девять месяцев 2025 года количество выданных патентов на работу достигло 2631, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные МВД России.

«За период с января по сентябрь 2025 года в Курганской области численность иностранной рабочей силы (патенты) достигла 2631 человека. Это самый высокий показатель с 2017 года», — следует из данных МВД России на сайте ЕМИСС.

По информации МВД России, патент является документом, который дает иностранному гражданину право на легальную работу в России. Его необходимо оформлять гражданам тех стран, с которыми у РФ установлен безвизовый режим.

Продолжение после рекламы