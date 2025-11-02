В аэропорту Кургана задержали два утренних рейса

В аэропорту Кургана 3 ноября задерживаются два рейса авиакомпании «Икар». Речь идет о самолетах, следующих из Сочи и в Санкт-Петербург. Такая информация следует из данных онлайн-табло на официальном сайте аэропорта.

«Прибытие в Курган: рейс ЕО-519 „Икар“ из Сочи задержан до 06:35 (по расписанию — 05:40). Отправление из Кургана: рейс ЕО-348 „Икар“ в Санкт-Петербург задержан до 07:30 (по расписанию — 06:40)», — следует из данных онлайн-табло аэропорта Курган. Причины задержки не уточняются.

Ранее, 7 октября, рейсы авиакомпании «Икар» из Сочи в Курган и из Кургана в Санкт-Петербург также задерживались на несколько часов из-за введения временных ограничений в аэропорту Сочи по плану «Ковер» для обеспечения безопасности гражданской авиации. Тогда самолет из южного курортного города прибыл с задержкой в пять часов, а вылет в Петербург был перенесен на вечер.