Почти половина месячной нормы осадков обрушилась на Курган за 12 часов

В Кургане выпало 40% месячной нормы осадков за 12 часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Почти половина месячной нормы осадков выпала в Кургане всего за 12 часов, что значительно превысило прогнозы синоптиков. За это время в городе зафиксировали 11 мм осадков в виде дождя и снега. Об этом сообщает метеорологический канал.

«Сегодня в Кургане за 12 часов выпало 11 мм осадков — значительно больше прогнозов. Это примерно 40% от месячной нормы», — сообщает telegram-канал «Погода 45». В сообщении отмечается, что в осенний период резкие снегопады чаще всего связаны с прохождением небольших и компактных южных циклонов, которые формируются на линии вторжения холодного воздуха в глубине континента. Прогнозировать их точную траекторию крайне сложно из-за малых размеров — такие циклоны постоянно «плавают» в прогнозах.

В тексте поясняется, что путь таких циклонов может измениться в самый последний момент, как и произошло в этот раз. Буквально вечером 1 ноября прогнозы начали меняться: центр циклона над Казахстаном сместился севернее примерно на 70 километров, что привело к появлению вторичных зон осадков над Курганской областью, отмечается в канале.

Продолжение после рекламы