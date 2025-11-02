Почти половина месячной нормы осадков обрушилась на Курган за 12 часов
В Кургане выпало 40% месячной нормы осадков за 12 часов
Почти половина месячной нормы осадков выпала в Кургане всего за 12 часов, что значительно превысило прогнозы синоптиков. За это время в городе зафиксировали 11 мм осадков в виде дождя и снега. Об этом сообщает метеорологический канал.
«Сегодня в Кургане за 12 часов выпало 11 мм осадков — значительно больше прогнозов. Это примерно 40% от месячной нормы», — сообщает telegram-канал «Погода 45». В сообщении отмечается, что в осенний период резкие снегопады чаще всего связаны с прохождением небольших и компактных южных циклонов, которые формируются на линии вторжения холодного воздуха в глубине континента. Прогнозировать их точную траекторию крайне сложно из-за малых размеров — такие циклоны постоянно «плавают» в прогнозах.
В тексте поясняется, что путь таких циклонов может измениться в самый последний момент, как и произошло в этот раз. Буквально вечером 1 ноября прогнозы начали меняться: центр циклона над Казахстаном сместился севернее примерно на 70 километров, что привело к появлению вторичных зон осадков над Курганской областью, отмечается в канале.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области ожидаются снегопады и метели из-за сместившегося севернее южного циклона. По данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, осадки начнутся 2 ноября, а ночью и утром 3 ноября усилится ветер. Наибольшее количество снега выпадет на западе и юге региона — до 5 сантиметров, в Кургане прогнозируется около 2 сантиметров.
