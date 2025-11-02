Курганский губернатор Шумков назвал муниципалитеты, которые стали примером развития
Шумков назвал Целинное, Белозерское и Далматово примерами для других муниципалитетов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил Целинное, Белозерское и Далматово как примеры успешного развития. По его словам, эти населенные пункты за несколько лет превратились в симпатичные городки благодаря эффективному управлению. Об этом глава региона написал в своих соцсетях.
«Есть муниципалитеты, где, вроде, и налогоплательщиков крупных нет, и живут небогато, но буквально за несколько лет из вечных замарашек и населенных пунктов „без дорог без улиц“ превратились в симпатичные городки и поселки. В пример можно привести Целинное, Белозерское, Далматово и многие другие», — написал Шумков в своем telegram-канале.
Глава региона противопоставил этим успехам примеры территорий, которые не развиваются даже при наличии ресурсов и сильных предприятий. Шумков подчеркнул, что многое зависит от «чувства хозяина» и желания руководителей сделать свою территорию лучше, работая не покладая рук. Губернатор пообещал помогать старательным управленцам, поправлять тех, кто расслабляется, и при необходимости обновлять управленческий состав муниципалитетов.
Ранее URA.RU сообщало, что правительственная комиссия, выезжающая в муниципалитеты, создана не для наказаний, а для поддержки и обучения местных управленцев. Об этом заявил Вадим Шумков. По его словам, к ответственности привлекают лишь тех чиновников, кто долго не исполняет обязанности и явно не хочет работать. Шумков отметил, что управленческая культура в регионе ранее деградировала из-за формализма и имитации деятельности, но в последние годы ситуация улучшается благодаря новым, инициативным кадрам.
