Курганский губернатор Шумков назвал муниципалитеты, которые стали примером развития

Шумков назвал Целинное, Белозерское и Далматово примерами для других муниципалитетов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил Целинное, Белозерское и Далматово как примеры успешного развития. По его словам, эти населенные пункты за несколько лет превратились в симпатичные городки благодаря эффективному управлению. Об этом глава региона написал в своих соцсетях.

«Есть муниципалитеты, где, вроде, и налогоплательщиков крупных нет, и живут небогато, но буквально за несколько лет из вечных замарашек и населенных пунктов „без дорог без улиц“ превратились в симпатичные городки и поселки. В пример можно привести Целинное, Белозерское, Далматово и многие другие», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Глава региона противопоставил этим успехам примеры территорий, которые не развиваются даже при наличии ресурсов и сильных предприятий. Шумков подчеркнул, что многое зависит от «чувства хозяина» и желания руководителей сделать свою территорию лучше, работая не покладая рук. Губернатор пообещал помогать старательным управленцам, поправлять тех, кто расслабляется, и при необходимости обновлять управленческий состав муниципалитетов.

