В Заозерном районе Кургана сбили мужчину. Дорожно-транспортное происшествие случилось в пятом микрорайоне города. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«В Заозерном районе Кургана сбили мужчину. Предположительно его сбила девушка, ее унесло с дороги. ДТП произошло в пятом микрорайоне», — сообщает корреспондент URA.RU со ссылкой на очевидца. Позже в пресс-службе ГАИ по городу Кургану уточнили, что мужчина пересекал проезжую часть рядом с пешеходным переходом. В результате ДТП пострадавшего госпитализировали. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Мужчину сбили в пятом микрорайоне Кургана Фото: URA.RU