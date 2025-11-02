В Заозерном районе Кургана сбили мужчину. Фото
В Кургане разбираются в обстоятельствах наезда на пешехода во время снегопада
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Заозерном районе Кургана сбили мужчину. Дорожно-транспортное происшествие случилось в пятом микрорайоне города. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«В Заозерном районе Кургана сбили мужчину. Предположительно его сбила девушка, ее унесло с дороги. ДТП произошло в пятом микрорайоне», — сообщает корреспондент URA.RU со ссылкой на очевидца. Позже в пресс-службе ГАИ по городу Кургану уточнили, что мужчина пересекал проезжую часть рядом с пешеходным переходом. В результате ДТП пострадавшего госпитализировали. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.
Фото: URA.RU
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане и области из-за снегопада Госавтоинспекция призвала водителей быть внимательнее на дорогах, снижать скорость и соблюдать дистанцию. В ведомстве напомнили, что с началом непогоды число аварий обычно возрастает.
