Власти курганского округа пообещали вернуть цивилизацию в деревню Черемисское

В деревню Черемисское Катайского округа Курганской области будет запущена маршрутка, когда водитель выйдет с больничного. Также планируется организовать для сельчан доставку продуктов. Об этом рассказали представители местных властей в ответе на редакционный запрос URA.RU.

«Перевозки в Черемисское временно приостановлены в связи с больничным обслуживающего маршрут водителя. Они будут возобновлены. Почта была закрыта учредителем, но доставка пенсий будет осуществляться по графику. Ведутся переговоры с предпринимателем, который сможет доставлять продукты в деревню», — сообщается в ответе.