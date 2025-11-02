Власти курганского округа пообещали вернуть цивилизацию в деревню Черемисское
В деревню вернут маршрутку
Фото: Илья Московец © URA.RU
В деревню Черемисское Катайского округа Курганской области будет запущена маршрутка, когда водитель выйдет с больничного. Также планируется организовать для сельчан доставку продуктов. Об этом рассказали представители местных властей в ответе на редакционный запрос URA.RU.
«Перевозки в Черемисское временно приостановлены в связи с больничным обслуживающего маршрут водителя. Они будут возобновлены. Почта была закрыта учредителем, но доставка пенсий будет осуществляться по графику. Ведутся переговоры с предпринимателем, который сможет доставлять продукты в деревню», — сообщается в ответе.
Ранее жители деревни Черемисское пожаловались на отсутствие магазина, почты и транспортного сообщения с райцентром. Также они просили улучшить социальную сферу в населенном пункте.
