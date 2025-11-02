Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Власти курганского округа пообещали вернуть цивилизацию в деревню Черемисское

02 ноября 2025 в 18:46
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В деревню вернут маршрутку

В деревню вернут маршрутку

Фото: Илья Московец © URA.RU

В деревню Черемисское Катайского округа Курганской области будет запущена маршрутка, когда водитель выйдет с больничного. Также планируется организовать для сельчан доставку продуктов. Об этом рассказали представители местных властей в ответе на редакционный запрос URA.RU.

«Перевозки в Черемисское временно приостановлены в связи с больничным обслуживающего маршрут водителя. Они будут возобновлены. Почта была закрыта учредителем, но доставка пенсий будет осуществляться по графику. Ведутся переговоры с предпринимателем, который сможет доставлять продукты в деревню», — сообщается в ответе.

Ранее жители деревни Черемисское пожаловались на отсутствие магазина, почты и транспортного сообщения с райцентром. Также они просили улучшить социальную сферу в населенном пункте.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал