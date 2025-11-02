В курганском вузе объяснили, о чем будут говорить с жильцами общежитий, и кому из них не грозит выселение
В общежитиях под Курганом наводят порядок
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В затянувшемся споре о судьбе жильцов общежитий бывшей Курганской сельхозакадемии наметился выход. Курганский госуниверситет, в состав которого вошла академия, начинает серию личных встреч с каждым жителем, чтобы наконец выяснить, кто имеет право остаться в комнатах, а кому придется искать новое жилье. Об этом говорится в ответе представителей КГУ на редакционный запрос агентства. Подробности в материале URA.RU.
Позиция КГУ по проблемным общежитиям №6 и №7
Позиция КГУ, основанная на федеральном законе, проста: общежития построены для студентов. Ввиду исключения там могут проживать некоторые сотрудники университета. Все остальные, по сути, находятся в общежитиях без достаточных оснований. Однако выселение «всех и любой ценой» в планы КГУ не входит, отметили в пресс-службе вуза. Шанс остаться у льготных категорий жильцов есть, но с важной оговоркой: они должны быть официально признаны нуждающимися в жилье. Полный список этих категорий, как уверяют в университете, есть на руках у каждого в общежитии.
«Мы просили, но нас не слышат»
В КГУ считают, что нынешние встречи — не «гром среди ясного неба». Еще с 2023 года жилищная комиссия университета часто требовала от жильцов предоставить полный пакет документов. «Мы подробно объяснили, какие сведения нужны и где их получить», — комментируют в вузе. Результат оказался скромным. Только единицы сдали полный пакет документов. Еще несколько человек, имеющих в собственности иное жилье, уже добровольно покинули общежития. Но подавляющее большинство так и не предоставили никаких документов либо принесли неполный пакет. Более того, в университете знают, что некоторые комнаты пустуют — их «жильцы» давно обзавелись собственными квартирами, но продолжают числиться в общежитии.
Мечты о приватизации жилья
Корень проблемы — давнее желание многих жильцов приватизировать комнаты, в которых они проживают. Эту идею они вынашивали еще во времена самостоятельности сельхозакадемии. Однако суды и учредитель вуза — Министерство науки и высшего образования РФ — раз за разом отвечали отказом. Вердикт однозначен: общежития являются федеральной собственностью, и передавать их в частные руки университет не имеет права. КГУ обязан исполнять требования закона. Никого из тех, кто докажет свое право на проживание, выселять не будут, подчеркнули в вузе. Но для этого нужно вступить в диалог и принести полный пакет документов. Предстоящие личные встречи являются хорошим шансом для жильцов урегулировать свой статус правовым путем. Для университета — это способ навести порядок, как того требует Жилищный кодекс.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!