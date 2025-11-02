В курганском вузе объяснили, о чем будут говорить с жильцами общежитий, и кому из них не грозит выселение

В общежитиях под Курганом наводят порядок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В затянувшемся споре о судьбе жильцов общежитий бывшей Курганской сельхозакадемии наметился выход. Курганский госуниверситет, в состав которого вошла академия, начинает серию личных встреч с каждым жителем, чтобы наконец выяснить, кто имеет право остаться в комнатах, а кому придется искать новое жилье. Об этом говорится в ответе представителей КГУ на редакционный запрос агентства. Подробности в материале URA.RU.

Позиция КГУ по проблемным общежитиям №6 и №7

Позиция КГУ, основанная на федеральном законе, проста: общежития построены для студентов. Ввиду исключения там могут проживать некоторые сотрудники университета. Все остальные, по сути, находятся в общежитиях без достаточных оснований. Однако выселение «всех и любой ценой» в планы КГУ не входит, отметили в пресс-службе вуза. Шанс остаться у льготных категорий жильцов есть, но с важной оговоркой: они должны быть официально признаны нуждающимися в жилье. Полный список этих категорий, как уверяют в университете, есть на руках у каждого в общежитии.

«Мы просили, но нас не слышат»

В КГУ считают, что нынешние встречи — не «гром среди ясного неба». Еще с 2023 года жилищная комиссия университета часто требовала от жильцов предоставить полный пакет документов. «Мы подробно объяснили, какие сведения нужны и где их получить», — комментируют в вузе. Результат оказался скромным. Только единицы сдали полный пакет документов. Еще несколько человек, имеющих в собственности иное жилье, уже добровольно покинули общежития. Но подавляющее большинство так и не предоставили никаких документов либо принесли неполный пакет. Более того, в университете знают, что некоторые комнаты пустуют — их «жильцы» давно обзавелись собственными квартирами, но продолжают числиться в общежитии.

