Свердловчан перепугала женщина без обуви и с ножами
Была ли свердловчанка в состоянии опьянения - неизвестно
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Жителей Верхней Пышмы (Свердловская область) напугала женщина, разгуливающая по городу без обуви и с ножами в руках. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
«Она шла в футболке, без обуви и с ножами в руках. Нас куча людей, мы стояли от нее подальше. Внезапно подъехал мужчина, заломал ей руки и отобрал ножи», — поделился собеседник агентства.
Все произошло недалеко от культурного центра «Книги, кофе и другие измерения». После этого, по словам читателя, женщину посадили в авто и увезли. Комментариев от свердловских силовых структур нет.
