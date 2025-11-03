Свердловчан перепугала женщина без обуви и с ножами

Была ли свердловчанка в состоянии опьянения - неизвестно Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Жителей Верхней Пышмы (Свердловская область) напугала женщина, разгуливающая по городу без обуви и с ножами в руках. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Она шла в футболке, без обуви и с ножами в руках. Нас куча людей, мы стояли от нее подальше. Внезапно подъехал мужчина, заломал ей руки и отобрал ножи», — поделился собеседник агентства.