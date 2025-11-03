Евгений Букреев скончался на 75-м году жизни Фото: Размик Закарян © URA.RU

Близкие, десятки жителей Кировграда и чиновников простились со старейшим депутатом свердловского заксобрания Евгением Букреевым, который 31 октября скончался в возрасте 74 лет. На траурной церемонии присутствовал и корреспондент URA.RU.

В 12 часов в храме столпились родственники и друзья Букреева, его коллеги по школе №3, в которой много лет он был директором. В числе присутствующих также были руководитель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Зубарев, депутаты заксо от фракции КПРФ (однопартийцы Букреева) Габбас Даутов и Олег Гордеев, мэр Кировграда Александр Оськин и лидер свердловской ЛДПР Александр Каптюг.

«Евгений Михайлович был настоящим уральцем, искренне любил родной край. Он не видел свою жизнь вне Свердловской области», — передал Зубарев письмо от губернатора Дениса Паслера. Также слова скорби выразила спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина.

Все коллеги отметили, что у Букреева было много идей, как улучшить родной город, многие из которых он воплощал до последнего дня жизни. «Мы с ним обсуждали ремонт третьей школы и спортивного зала. Сейчас не представляю, как нам это сделать без него. Мы обязательно реализуем все задумки и планы при вашей поддержке, при поддержке губернатора и правительства», — со слезами на глазах сказал мэр Оськин. Сотрудники образовательного учреждения попросили, чтобы власти присвоили школе имя Букреева.

«Два месяца не дожил Евгений Михайлович до своего юбилея. Я хотела написать ему на юбилей стихотворение. Я проработала с ним 40 лет, из которых 35 он был директором. Мы вместе открывали эту новую школу», — сказала коллега Букреева. Затем похоронный кортеж отправился на кладбище.

До избрания в заксобрание в 2021 году, Букреев был депутатом в местной думе на протяжении семи созывов. За служение родной области его множество раз награждали.