Почти 200 чемоданов не долетели из Стамбула в Москву рейсом Ajet

Почти 200 чемоданов пассажиров рейсов авиакомпании Ajet из Стамбула в Москву не прибыли во Внуково. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани, сообщив, что багаж не был загружен в самолет в аэропорту отправления и остались в Турции.
«К сожалению, 192 единицы багажа не были загружены на ваши рейсы в аэропорту отправления. Авиакомпания предпринимает меры, чтобы как можно скорее доставить ваш багаж», — сообщили представители авиагавани Внуково. О проблемах с багажем представители аэропорта сообщили в своем telegram-канале.
Причиной задержки стала ошибка при обработке багажа в стамбульском аэропорту. Представители аэропорта Внуково уточнили, что сотрудники авиакомпании Ajet уже предпринимают все необходимые меры для доставки забытых чемоданов в Москву. Багаж будет отправлен рейсами VF 277, прилетающим из Стамбула 09.10.2025 в 04:39, и VF 275, прилетающим 10.10.2025 в 00:55. Администрация Внуково извинилась перед пассажирами за доставленные неудобства.
Ранее произошел схожий инцидент. В начале августа компания Turkish Airlines не загрузила 730 мест багажа на рейсах из Анатальи в московский аэропорт Внуково. Авиакомпания организовала досылку багажа другим рейсом из Стамбула.
